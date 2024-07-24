Ипотека, налоги и творческие индустрии: главные поручения Путина по итогам ПМЭФ

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Какие изменения планируются в стране в рамках утвержденных поручений президента?

Петербургский международный экономический форум 2024 (ПМЭФ — 2024) состоялся в Северной столице России с 5 по 8 июня. Главной темой мероприятия стал топик: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Главные поручения российского лидера Владимира Путина, которые он утвердил после форума, опубликовал официальный сайт Кремля.

Особые условия ипотеки для семей с детьми

Путин поручил правительству разработать новые ипотечные условия для семей с детьми «на приобретение жилых помещений в субъектах Российской Федерации с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах семьями». Меры также будут распространяться на строительство собственных жилых домов.

Этими ипотечными условиями смогут воспользоваться семьи с двумя и более детьми, не достигшими 18 лет. За ними сохраняется право на ипотечный кредит по ставке в размере 6% годовых.

Налоги и сборы для предпринимателей

«При участии ведущих общественных объединений предпринимателей обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих: предоставление права на применение инвестиционного налогового вычета лицам, входящим в одну группу компаний», — сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках этой меры Путин также поручил установить инвестиционный налоговый вычет в виде права налогоплательщика уменьшать сумму налога на прибыль организаций, подлежащую зачислению в доходную часть федерального бюджета, определив в том числе порядок и условия применения такого вычета.

Закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации»

Госдуме необходимо принять законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». Доклад о ходе работы должен быть готов к 1 ноября 2024 года, а ответственным назначен председатель ГД Вячеслав Володин.

Закон предлагает причислять к креативной деятельности все, что связано с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Так, работу российских творцов поручено поддержать, а также стимулировать ее развитие внутри экономики России.

Дополнительные меры стимуляции размещения акций российских компаний

«Принять дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке», — уточняется на сайте Кремля.

Доклад о проделанной работе Правительство совместно с Банком России должны предоставить до 1 сентября 2024 года. Помимо этого, Путин также поручил рассмотреть вопрос об установлении механизма компенсации затрат на первичное размещение акций малых технологических компаний на внутреннем финансовом рынке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме приняли законопроект о выплате остатков материнского капитала.