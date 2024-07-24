Госдума приняла законопроект о прибавке к пенсии для некоторых россиян

Дума приняла закон о прибавке к пенсии в 1200 рублей для инвалидов I группы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Выплаты начнутся с 2025 года.

Пенсионеры и инвалиды в России будут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации. Соответствующий законопроект Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в третьем и окончательном чтении.

Согласно документу, речь идет о пенсионерах в возрасте старше 80 лет и инвалидах I группы, за исключением инвалидов с детства данной группы, которые ежемесячно получают выплату к пенсии в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном. Они будут получать надбавку в 1200 рублей каждый месяц, причем она с ежегодной индексацией.

Если гражданин получает две пенсии, то доплата станет применяться к одной из них.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, назначаться будет надбавка с 1 января 2025 года. Заявлений для этого писать не нужно. Выплата будет назначаться автоматически.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Такая мера снова начнет действовать в стране уже в следующем году.