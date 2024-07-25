«Самый лучший дед»: новая возлюбленная Лепса и ее родители высказались о певце

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Как родители 18-летней девушки отреагировали на ухаживания 62-летнего артиста за их дочкой?

Недавно в Сети завирусились слухи о том, что 62-летний певец и музыкант Григорий Лепс завел роман с некой 18-летней красоткой. Позднее, на церемонии вручения одной музыкальной премии, артист сам подтвердил народную молву и заявил, что девушка эта— его новоиспеченная невеста.

Издание KP.RU собрало всю имеющуюся на данный момент информацию о неожиданном новом романе Лепса, а также узнало мнение семьи избранницы на такой резкий поворот событий.

Зовут девушку — Аврора Киба. Она только в этом году окончила школу, собирается стать дизайнером, а дальнейшее обучение планирует проходить в Лондоне. Как оказалось, семья юного дарования уже давно лично знакома с музыкантом — отец Авроры, сделавший состояние на продаже недвижимости, еще много лет назад купил дом в Италии, по соседству с виллой певца, так что положить глаз на девушку Лепс мог еще давно.

Как стало известно, несколько недель назад музыкант подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом, стоимостью около 30 миллионов рублей, а мама и бабушка Авроры регулярно получают в подарок гигантские букеты роз. При этом родителей девушки скорая женитьба их наследницы категорически не устраивает. Они пытаются отговорить ее от свадьбы, а также не разрешают паре съезжаться.

Сама же Аврора считает, что является достойной невестой, и богатства артиста ее совсем не прельщают.

«С самого рождения я расту в парниковых условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее. Комментарии по типу „самый лучший дед“ и все остальное меня абсолютно никак не задевают. Друзья, огорчу вас: у меня прекрасная самооценка. Я не „новая интрижка Григория Лепса“, не запасной вариант. У меня есть определенные цели на эту жизнь, и одна из них — это семья. Крепкая, дружная, с традициями, чтобы и в горе, и в радости», — язвительно отвечает девушка хейтерам в соцсетях.

Сам Лепс на одном из вечерних шоу признавался, что действительно влюблен в Аврору, и их отношения — это не какой-нибудь пиар ход. По его словам, он настроен серьезно, а разница в возрасте его совсем не смущает, а вот Киба пока что считает, что ей нужно присмотреться к будущему избраннику повнимательнее и понять, что он из себя представляет на самом деле.

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