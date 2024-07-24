Серьезное ядро: в Танзании проходит российско-африканская конференция клуба «Валдай»

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Одна из основных задач встречи — формирование новой финансовой системы в торговле между странами.

Сотрудничество России и стран Африки выходит на новый уровень. Об этом сегодня завили эксперты международного дискуссионного клуба «Валдай» в Танзании. Там в эти дни проходит вторая российско-африканская конференция.

Одна из основных задач встречи — формирование новой финансовой системы в торговле между Россией и Африканским континентом. Большую роль в установлении прочных экономических связей играет БРИКС.

«Вокруг БРИКС формируется достаточно серьезное ядро государств глобального не Запада, глобального Юга, которые заинтересованы в том, чтобы международные отношения строились на принципах равенства, чтобы в них не было доминирования, чтобы со стороны Запада не проявлялись признаки неоколониализма», — говорит программный директор, доктор политических наук, профессор РАН, профессор МГИМО Олег Барабанов.