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Армия ВС РФ стремительно берет контроль над Времьевским выступом на южнодонецком участке фронта.

На южнодонецком участке фронта российские военные расширяют зону контроля. В районе Времьевского выступа артиллерия и танкисты уничтожают укрепления ВСУ. Противник с потерями отступает, а многие при первой возможности сдаются в плен. Подробности рассказал военный корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Экипаж танка Т-80 бесперебойно работает по живой силе противника. Чтобы у пехоты ВС РФ на пути было как можно меньше препятствий.

«Противник использует в основном артиллерию и кассетные боеприпасы, использует еще атаку FPV-дроны с кумулятивными снарядами, чтобы вывести машину из строя, реже используются уже ПТУРы», — говорит командир танкового взвода с позывным «Родной».

Один только вид боевой машины сбивает противника с толку. Мины не достанут, а ударные дроны будут разбиваться о дополнительный навес. Получивший название «Царь-мангал», танк легко давит даже противотанковые мины.

«Вели колонну, опускали трал, трал хорошо себя показывает. Он дистанционно может разминировать дистанционные мины, также держит противотанковые мины до восьми штук», — говорит механик-водитель с позывным «Стрела».

Сейчас приморские штурмовики группировки «Восток» расширяют плацдарм возле населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, разбивают опорные пункты ВСУ. Российская армия стремительно берет контроль над Времьевским выступом. Боевики только отступают.

«Противник бежал, как и в большинстве случаев. Некоторые оказывали сопротивление активное, а так в большинстве случаев противник убегает, ну, на практике. В принципе, достаточно долго штурмовали, то есть много укрепленных районов у них было, у них было время подготовиться, они закрепились хорошо в данном населенном пункте, много опорных пунктов было, много блиндажей», — говорит командир штурмового отряда с позывным «Воевода».

Первым делом российская артиллерия сносит огневые точки на крышах домов. Боевики ВСУ какое-то время держат оборону, укрываясь в подвалах, но вариантов уже немного. На передовой — в основном мобилизованные украинцы, мотивация низкая, и чаще всего они стараются сдаться в плен.

Один из немногих частично уцелевших домов: от кровли почти ничего не осталось, поэтому укрывались украинские боевики в подвалах глубиной минимум в пять метров. Здесь уже успели поработать наши саперы, потому что перед отступлением ВСУ стараются заминировать каждый дом.

Российские военные заметили, что враг концентрирует силы на подступах к населенным пунктам. Пехоту старается накрывать дронами. Но, как только в защите ВСУ пробивается брешь, операторы БПЛА уходят с позиций и оставляют остальные подразделения без прикрытия.

«На одного человека, честно говоря, дрона два точно приходилось. Это очень много, это тяжело. Но тем не менее мы преодолели, мы смогли, мы зашли, мы закрепились. Зубы он нам показывал, но тем не менее мы смогли сломать эти зубы», — говорит старший стрелок с позывным «Дэн».

Для Киева это — одна из самых болезненных утрат на южнодонецком фронте. У противника просто не остается времени, чтобы закрепиться на промежуточных участках Времьевского выступа.