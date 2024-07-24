Стонал и просил, чтобы мать не смотрела: подробности о взрыве машины военного в Москве

Взрыв машины военного в Москве может быть связан с его служебной деятельностью

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Какие версии подрыва внедорожника рассматривает следствие?

На севере Москвы рано утром пытались убить предположительно сотрудника Минобороны РФ прямо на парковке около его дома. Машину ночью заминировали. В нашем распоряжении есть и видео самого взрыва, а также кадры первых секунд после.

Корреспондент «Известий» Натали Графчикова рассказала подробности.

Взрыв произошел в половину седьмого утра. Два человека подходят к машине, складывают вещи на заднее сиденье, потом садятся. Взрывчатка сдетонировала, как только водитель повернул ключ в замке зажигания. По предварительной информации, бомбу прикрепили к днищу. Взрывной волной обломки машины разносит на несколько метров, соседние иномарки искорежены.

Первые секунды после взрыва: водитель сам пытается остановить кровь, снимает с себя рубашку и перевязывает раны. Пассажир в этот момент вызывает скорую.

На помощь первыми приходят очевидцы. На эксклюзивных кадрах «Известий» видно, как водитель крепко держится за ручку, чтобы не потерять сознание от сильной боли. Четверо мужчин помогают ему перебраться подальше от авто.

«Подошли, я говорю: «Тебя надо вытащить, мужик». Мы его из машины вытащили, он стонал, положили на землю. Подошла его мама. И он говорит: «Маму уберите!» — рассказывает один из очевидцев событий.

Взрыв произошел во дворе жилого дома. Сейчас территории оцеплена. На месте уже несколько часов работают саперы и кинологи, а также робот для поиска взрывчатых веществ. Продолжают следователи обходить поквартирно дома и искать очевидцев. На месте дежурят пожарные машины.

Следствие рассматривает несколько версий подрыва внедорожника. Одна из них — покушение. Оно может быть связано со служебной деятельностью владельца машины. Известно, что он — военнослужащий. Личность пострадавшего пока не раскрывается. Он сейчас под наблюдением врачей.