Умерла звезда сериала «Чисто английское убийство» Роберта Тейлор

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Британская актриса ушла из жизни в возрасте 76 лет.

Британская актриса Роберта Тейлор умерла на 77-м году жизни. Об этом сообщает Standart со ссылкой на агента знаменитости.

Артистка ушла из жизни еще 6 июля. Причины смерти агент не раскрывает. Однако, по данным The Guardian, Тейлор скончалась из-за пневмонии. Уточняется, что она боролась с инфекцией легких на протяжении двух месяцев. Также известно, что актриса была заядлой курильщицей.

Роберта Тейлор получила широкую известность благодаря роли знаменитого инспектора Джины Голд в сериале «Чисто английское убийство», который не сходил с экранов более 25 лет и закрылся только в 2010-м. Помимо этого, актриса снималась в таких популярных лентах как «Жители Ист-Энда», «Лютер» и «Холодный Дом».

Ранее 5-tv.ru писал, как почти в таком же возрасте скончалась другая актриса — Шелли Дюваль, звезда фильма «Сияние».