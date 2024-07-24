Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Чего главком армии Украины боится, скрывая реальную информацию?

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский отказался раскрывать информацию о потерях в ВСУ. Об этом пишет The Guardian.

В издании напомнили, что в феврале 2024 года президент* Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли 31 тысячу боевиков. Стоит отметить, что достоверности этих данных не поверили даже на Украине. При этом пару дней назад глава киевского режима признал, что потери ВСУ достигли катастрофического количества, однако точную цифру он не назвал.

«Может ли Сырский обновить эти данные? Он отказался», — сообщает автор статьи The Guardian.

По его словам, подобная информация носит конфиденциальный характер. Главком также выразил опасения, что ей может воспользоваться российская сторона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина вновь выразила готовность к переговорам с Россией, но не подкрепила свои заявления никаким конструктивом.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.