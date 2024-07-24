Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Почему заявления украинской стороны о готовности к диалогу не кажутся убедительными России?

Украина готова к переговорному процессу с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И.

«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной», — цитирует Кулебу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Представитель киевского режима подчеркнул, что предстоящие переговоры должны быть рациональными и практичными. Он также отметил, что Украина внимательно изучила майский меморандум Китая и Бразилии, в котором говорится, что единственный путь к достижению мира между Москвой и Киевом — это переговоры.

Однако, как отмечает источник РИА Новости, в Москве подобным заявлениям Киева особо не верят. Если бы Украина действительно захотела вести переговоры с Россией, то сняла бы запрет на них, который президент* Владимир Зеленский подписал еще в октябре 2022 года.

Тем не менее, вчера сам Зеленский утверждал, что Украина понимает необходимость переговорного процесса с Россией. В тот же день Верховная рада приняла законопроект о продлении военного положения в стране.

Ранее 5-tv.ru передавал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая также не верит в заявления украинской стороны.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.