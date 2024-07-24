Осенний призыв: кто может получить IT-отсрочку от срочной службы

В России стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в армии

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Подать заявление нужно до 6 августа. Какие есть условия?

В России начался причем заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв. Об этом сообщила пресс-службы Минцифры в Telegram-канале.

«IТ-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала Госуслуг. Прием заявок завершится 6 августа», — говорится в сообщении.

Работодатель должен проверить и подтвердить данные о сотруднике в личном кабинете. После этого заявка направляется в Минцифры. Сделать это нужно до 11 августа. Также отмечается, что компания может самостоятельно внести сотрудников в списки на отсрочку.

После получения данных Минцифры направит их Минобороны. Произойдет это до 31 августа. Решение по отсрочке будет принято в период с 1 октября по 31 декабря.

Кто может получить IT-отсрочку от срочной службы:

граждане России;

в возрасте от 18 до 30 лет;

специалисты, оформленные по трудовому договору и с нормальной продолжительностью рабочего дня;

граждане, проработавшие в аккредитованных IT-компаниях не меньше 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва;

есть условие и для организаций: компания должна быть аккредитована не позднее, чем до 11 августа 2024 года.

При этом, отмечают в Минцифры, требования к стажу не относятся к гражданам, устроившимся на работу в течение года после окончания вуза.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России введут отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета. Соответствующий законопроект прошел уже три чтения в Госдуме, а внесло документ на рассмотрение Правительство.