«Идеализм или темные силы»: США предупредили о начале революции

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Какой она будет — зависит от американцев, подчеркнул Роберт Кеннеди-младший.

Соединенные Штаты ждет революция, от американцев зависит, на что она будет опираться — на идеализм или темные силы. Такое заявление сделал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на странице в соцсети X.

«В этой стране начнется революция. Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или на темные, регрессивные силы. Выбор за нами», — написал он.

Прежде распространилась неподтвержденная информация о том, что Кеннеди-младший якобы обсуждает возможность поддержки кандидатуры Дональда Трампа на президентских выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что кандидат в президенты Дональд Трамп потребовал усилить охрану Кеннеди-младшего. Его мысли можно понять, ведь в 1963 и 1968 году были убиты дядя и отец политика.

К тому же сам Дональд Трамп буквально недавно пережил покушение. Во время митинга в Пенсильвании 20-летний подозреваемый выстрелил несколько раз в сторону трибуны, где выступал политик. Охрана увела его. Однако в результате нападения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения.