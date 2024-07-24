Не все искусство вечно? В Петербурге разобрали «стену Бродского»
В Санкт-Петербурге попрощались со знаменитой стеной Бродского
Фото, видео: Петр Ковалев/ТАСС; 5-tv.ru
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Знаменитая инсталляция начала работу четыре года назад.
В Санкт-Петербурге попрощались со знаменитой «стеной Бродского». Выставка под названием «Сохрани мою тень» в музее Анны Ахматовой начала свою работу четыре года назад, к 80-летию со дня рождения поэта.
В основе инсталляции — предметы времен молодости Бродского, передающие атмосферу легендарных «полутора комнат», где жил поэт до отъезда в эмиграцию.
Перед официальным закрытием организаторы решили провести карнавальную вечеринку, ведь любимым городом Бродского была Венеция. Все гости получили возможность забрать на память фрагменты стены, так что они еще «поживут» в новых домах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что иностранные мастера возводят скульптуры на пляже в Петербурге. В этом году тема XX Международного фестиваля песчаных скульптур — «Солнце земли русской». Тематика навеяна легендарными подвигами Александра Невского и сюжетами произведений Пушкина.