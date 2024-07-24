Отсутствуют доказательства? Экс-замминистра обороны Иванов пытается оправдаться

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Его задержали в конце апреля по обвинению во взяточничестве.

Защита обвиняемого во взяточничестве бывшего замминстра обороны Тимура Иванова заявила в суде, что в его действиях отсутствует состав преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обвиняемый Иванов… и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы, указанные следователем, являются необоснованными, в материалах, представленных суду, отсутствуют доказательства причастности к инкриминируемому, в его действиях отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений», — сообщается в официальных судебных документах, которые оказались в распоряжении агентства.

В конце апреля 2024 года Тимура Иванова задержали прямо на рабочем месте, а уже 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению во взяточничестве. Размер взятки, вменяемый экс-замминистру, составляет порядка одного миллиарда рублей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие подтвердило вину Иванова, тем не менее бывший чиновник попросил выпустить его из СИЗО.