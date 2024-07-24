Фактор риска: в мире все больше людей слепнут из-за макулярной дегенерации

МФТИ: в будущем в мире будет больше людей, ослепших из-за макулярной дегенерации

Фото: www.globallookpress.com / unknown

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В каких странах больше всего страдают от этой болезни?

В мире растет число людей, ослепших из-за возрастной макулярной дегенерации. Об этом изданию Газета.ру сообщили сотрудники МФТИ, которые входят в международный коллектив ученых, исследующих проблему глобальной проблемы потери зрения.

Согласно исследованиям, с 2000-го по 2020 год из-за возрастной макулярной дегенерации слепотой страдают как минимум 1,85 миллиона человек, и рост все еще продолжается.

А людей с умеренными и тяжелыми нарушениями зрения еще больше — 6,23 миллиона. При этом общая распространенность возрастного нарушения за 20 лет в мире выросла на 10,1%.

«Результаты колеблются от страны к стране. Неудивительно, что они достигают наибольших значений в странах с высоким уровнем дохода», — отмечает заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Никита Отставнов.

Возрастная макулярная дегенерация — это приобретенное дегенеративное заболевание, которое возникает чаще всего в пожилом возрасте. Также среди факторов риска — генетический фон и вредные привычки.

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