У берегов Бразилии нашли «пропитанных» кокаином акул

В Бразилии впервые нашли длиннорылых акул с кокаином в крови

Фото: 5-tv.ru

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Каким образом наркотики могли попасть в воду?

У берегов Бразилии ученые обнаружили длиннорылых акул, организм которых пропитан кокаином. Об этом специалисты научно-исследовательского фонда Освалду Круса сообщили журналу Science of The Total Environment.

Ученые приобрели у частных рыбаков 13 акул для исследования. После препарирования выяснилось, что концентрация кокаина в их организмах превышает норму как минимум в 100 раз, если сравнивать с другими видами рыб. Специалисты подчеркнули, что наркотик в крови этих опасных хищников обнаружили впервые.

По словам исследователей, присутствие такого уровня кокаина в воде негативно влияет на морских обитателей. Их мясо становится токсичным. Кроме того, загрязнение воды наркотиками портит и экологию.

Ученые выделили множество причин появления наркотика недалеко от Рио-де-Жанейро. По одной из версий, кокаин мог попасть в море через сточные воды.

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