Российские Су-25 ударили по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как штурмовики Су-25 ВС РФ ударили по подразделениям ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Наши бойцы продолжают выдавливать противника в зоне проведения спецоперации.
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям украинских нацистов. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Экипажи российских Су-25 ударили по позиция Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью неуправляемых авиационных ракет. Удар наносился по заданным координатам. После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Передовой авианаводчик подтвердил, что цели были успешно поражены — ликвидировать удалось технику и живую силу ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.