Российские Су-25 ударили по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как штурмовики Су-25 ВС РФ ударили по подразделениям ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают выдавливать противника в зоне проведения спецоперации.

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям украинских нацистов. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Экипажи российских Су-25 ударили по позиция Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью неуправляемых авиационных ракет. Удар наносился по заданным координатам. После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Передовой авианаводчик подтвердил, что цели были успешно поражены — ликвидировать удалось технику и живую силу ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.