Новая концепция: как биологический возраст человека поможет «правильно стареть»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Возможно ли продлить молодость на годы или даже десятки лет?

Медики хотят научить россиян правильно стареть: ученые и врачи предложили замерять биологический возраст граждан, чтобы корректировать образ жизни, замедлять старение и, если не предотвращать, то хотя бы отодвигать возрастные заболевания.

Для этого сейчас даже изобретают специальный калькулятор, который поможет определять износ организма. А в последствии тест на биологический возраст даже хотят внести в программу диспансеризации. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев узнал, всегда ли говорят правду цифры в паспорте.

Возрастные барьеры Борис Шумилкин объезжает без оглядки на свои 82. Перед новой многодневкой велотурист проверил здоровье и узнал: оказывается, он моложе, чем написано в паспорте.

«Я сам удивился на этот диагноз. Легкие поставили в районе 65-66 лет, а сосуды где-то порядка 75 лет», — рассказывает Борис Шумилкин.

Речь о биологическом возрасте. Так называют реальное состояние организма человека, его физические возможности и степень износа внутренних органов.

Остановить процессы старения, продлить молодость или хотя бы замедлить «ход песков времени». Над тем, как это сделать, человечество ломает голову на протяжении всей своей истории.

И, если календарный возраст назад уже не отмотаешь, то, возраст биологический, характеризующий состояние организма, по словам врачей, можно успешно корректировать.

Для расчета биовозраста ученые создают специальные калькуляторы на основе результатов лабораторных исследований пациентов, учитывая количество прожитых лет. Чем больше параметров, тем меньше погрешность.

«Мы делали в популяции жителей Санкт-Петербурга исследование сосудистого возраста. И оказалось, что у нас много преждевременного старения у пациентов молодого возраста», — говорит главный научный сотрудник НИЛ эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ имени Алмазова Оксана Ротарь.

Единый биокалькулятор пока не придумали. Зато российские врачи научились определять скорость генетического старения человека.

«Мы можем узнать примерно длину теломеры. Мы можем по этой длине теломеры указать, что в среднем клеточное старение и клеточный возраст пациента, биологический так называемый возраст, он будет вот в таких-то рамках. Но там разбег порядка 10-15 лет», — говорит врач-терапевт, диетолог, нутрициолог НМИЦ имени Алмазова Елена Черненко.

А в институте имени Пирогова применяют формулу, основанную на исследовании сосудов. С годами и в зависимости от образа жизни они теряют свою эластичность.

«Мы посчитали вам биологический возраст с учетом ваших данных по исследованию. У вас получилось 37 лет, что, в принципе, соответствует вашему паспортному возрасту», — говорит врач-кардиолог РНИМУ имени Пирогова Лилит Вайтисян.

Тест на биологический возраст даже предложили сделать обязательными в рамках диспансеризации.

«Зная биологический возраст, можно правильно стареть. Это — новая концепция, которая принята, в том числе Всемирной организацией здравоохранения. Это не будет сразу внедрено в систему ЕМИАС или в систему диспансеризации. Сначала мы будем сотрудничать с научными центрами», — говорит заведующая лабораторией биомаркеров старения РНИМУ имени Пирогова Любовь Марчихина.

В Иркутском институте химии как раз испытывают элемент, способный замедлить возрастные изменения. Сибирские ученые синтезировали вещество на основе селена. Его уже назвали «лекарством от старости».

«Биологический возраст можно значительно понизить за счет этих препаратов. Они проявляют двойную такую активность. Они одновременно стимулируют иммунитет и одновременно снижают воспалительный процесс и уровень окислительного стресса. Соединений, которые одновременно делают и то, и другое не существует на данный момент, поэтому они очень перспективны», — говорит ведущий научный сотрудник лаборатории Иркутского института химии имени Фаворского Максим Мусалов.

Без «молодильных» таблеток фотограф Чуандо Тан из Сингапура в свои 58 выглядит на 25. Вечно молодой Тан занимается тем, что нравится, и ведет здоровый образ жизни. Следуя таким принципам российским звездам тоже удается придержать стрелки на своих часиках.

«Определение биологического возраста — вещь, конечно, любопытная, но на мой взгляд не очень нужная. Я правильно питаюсь, стараюсь, во всяком случае. У меня нет практически вредных привычек. И занимаюсь я ежедневно спортом», — говорит певица Валерия.

Правила, придерживаясь которых можно прожить здоровым долго и счастливо, давно известны. Соблюдая их, и календарный возраст будет ощущаться легче.