Фото, видео: © РИА Новости / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Спецприложение обеспечит бойцам и командирам всестороннее представление о ситуации в районе боевых действий.

Российская армия получит мобильное приложение для цифрового управления войсками и контроля поля боя. Как пишут «Известия», программа получила название "Комплекс повышения осведомленности". Ее можно установить на планшет или ноутбук с операционной системой Android, а в будущем и российской «Аврора».

Боец с приложением сможет не только видеть расположение своих сил или подразделений противника, но и наносить координаты целей, просить поддержку у артиллерии или авиации, а также сообщить о ранении и передать свое местоположение для эвакуации.

Кроме того, военные получат возможность напрямую общаться друг с другом в специальных чатах. Внедрение системы в войсках позволит значительно ускорить процесс передачи информации и принятия решений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.