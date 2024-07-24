Якутия в огне: с пожарами в регионе борются авиация, десантники и волонтеры

В Якутию на борьбу с лесными пожарами направили третий самолет-амфибию

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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В республике действует почти 90 крупных очагов.

Дожди сейчас были бы очень кстати в Якутии, которая объята пожарами. Для тушения туда отправили уже третий самолет-амфибию Бе-200. К борьбе с огнем привлечены 160 единиц спецтехники.

В то же время постоянный мониторинг в воздухе ведут около сотни летательных аппаратов. В основном это вертолеты Ми-8, а также самолеты Ан-2 и «Цэссна».

Совершать вылеты пилотам приходится в непростых условиях. Местные жители делятся завораживающими кадрами, на которых небо окрасилось в ярко-оранжевые и коричневые тона. По последним данным, в регионе действует почти 90 крупных очагов, и сильный ветер гонит пламя все ближе к населенным пунктам.

Чтобы отстоять жилые дома, привлекли дополнительные силы парашютистов и десантников. Противопожарную группировку увеличили еще на 200 человек. Специалистам активно помогают местные жители и волонтеры.

Накануне удалось отстоять поселок, к которому огонь подошел на расстояние полукилометра. Тем не менее пожары угрожают еще десятку населенных пунктов, там сейчас ведут усиленный мониторинг, в том числе из космоса. На кадрах с орбиты хорошо видно, насколько значительные территории заволокло едким дымом.