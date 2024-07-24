Площадь пожара в жилом доме в Москве достигла 2 тыс квадратных метров

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; МЧС РФ; 5-tv.ru

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В ликвидации пожара задействованы 46 единиц техники.

Площадь пожара в восьмиэтажном жилом доме в Москве на Молодежной улице достигла, по предварительной информации, двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Согласно данным ведомства, загорелась квартира на седьмом этаже здания. После пламя перекинулось на балкон восьмого этажа, а дальше — на чердак.

Порядка 30 жильцов смогли эвакуировать самостоятельно. Еще четырех сотрудники МЧС сумели спасти из горящего здания. Они были в квартире на восьмом этаже — под полыхающей крышей.

На кадрах с места видно, как языки пламени выглядывают из-под крыши на улицу. Для ликвидации пожара были привлечены более 150 человек личного состава, а также 46 единиц техники.