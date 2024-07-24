Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Информация о пострадавших устанавливается.

Восьмиэтажный дом загорелся на Молодежной улице в Москве. Возгорание началось на восьмом этаже здания, после огонь охватил чердак. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В нашем распоряжении также оказались кадры с места происшествия. Видно, что языки пламени выглядывают над крышей. Жители дома были эвакуированы.

Информации о пострадавших не поступало. Площадь горения в настоящее время установить не удается, огонь распространяется.

Корреспондент с места передает, что для борьбы с пожаром были привлечены десятки машин спасателей. Но взять ситуацию под контроль пока не удается.

Ранее 5-tv.ru писал, что кровля здания частично обрушилась в результате пожара в центре Москвы.