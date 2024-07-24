«Ведьма натуральная»: Петросян о новых судах с участием ненасытной Степаненко

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Юмористка немало получила по итогам развода с Евгением Вагановичем, но отказываться от случайного наследства не стала. Она судится с родней умершей подруги.

Юмористка Елена Степаненко, экс-супруга Евгения Петросяна, снова судится за ценное имущество. Только теперь не бывшего мужа, а умершей от рака подруги. Женщина скончалась в 2022-м и оставила в наследство приятельнице элитное жилье с видом на море в центре Сочи. Дизайнер Наталья Магола поделилась нажитым с артисткой — две квартиры и подземная парковка, коллекция антиквариата. Это много-много миллионов рублей, и это очень-очень не нравится родственникам усопшей.

Мать и сестра Натальи Магола крайне возмущены, сообщается в материале KP.RU. Отдавать дорогие квадратные метры постороннему человеку, который даже на похоронах не был, не хотят. Родственники подали иск в Хамовнический суд Москвы еще прошлым летом и до сих пор не добились желаемого, так как адвокаты Степаненко не намерены сдаваться, а сама она — расставаться с щедрым наследством.

«Суды идут, пока результат совсем не ясен. Елена не пытается с нами выйти на связь, никакого сочувствия мы тоже не получали. Зато Евгений Ваганович звонил, посочувствовал из-за судов. Говорит про бывшую жену, она ведьма натуральная!» — заявила сестра умершей Лариса Магола.

Детей у подруги юмористки не было. В иске фигурируют также брат и сын бывших мужей Натальи. Мама и сестра в данный момент живут в доме в 150 квадратных метров, который строила покойная, ей помогал в этом отец. Но в завещании коттедж обещан одному из мужчин. Второй роскошный дом в 400 квадратных метров отписан сербскому архитектору Миодрагу Цвийичу, с которым Магола обручилась незадолго до смерти. Кавалеру 80 с лишним лет, его интересы представляет сын.

Выходит, что свои богатства Наталья решила раздать кому угодно, только не родственникам. И если суд это решение оставит в силе, то мама, отец и сестра будут вынуждены переехать в небольшую (всего 50 квадратных метров) квартирку в Филях. А в шикарных домах и апартаментах поселятся чужаки. Женщины в ярости, они считают, что подкошенная болезнью Магола не отдавала отчета своим действиям, распоряжаясь нажитым.

«Мы считаем, что это просто несправедливо. Мы бы отдали богатства Наташи церкви, но не совершенно чужим нам людям», — сетует мама умершей.

После развода Петросян и Степаненко долго и скрупулезно делили имущество, оцениваемое в 1,5 миллиарда рублей — недвижимость, машины, предметы искусства, книги, антиквариат… Все до последней серебряной вилки. По какой причине объективно богатая юмористка настойчиво судится с семьей подруги, неизвестно, от комментариев она воздерживается.

Ранее, писал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин рассказал о своих попытках соблазнить Елену Степаненко.