Рыболовецкое судно с россиянами на борту затонуло в Атлантике

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/P. Frischknecht

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По предварительным данным, шесть человек погибли, семеро числятся пропавшими без вести.

Рыболовецкое судно затонуло в Атлантике. Среди членов экипажа были россияне. Об этом пишет газета The Guardian.

В статье указано, что не менее шести человек погибли. Еще семеро числятся пропавшими без вести. Случилось крушение судна в южной части Атлантического океана.

Сообщается также, что спастись сумели 14 человек, которые перебрались на спасательные плоты. Их подобрали прибывшие на помощь суда.

На борту находились, в том числе, россияне. Их точное количество не уточняется. Пока неизвестно, есть ли среди них погибшие и пропавшие без вести.