Грязный нокаут: МОК исключил IBA из списка признанных федераций

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert; 5-tv.ru

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В Ассоциации бокса России назвали это решение политическим.

Еще одно исключение сегодня принадлежит Олимпийскому комитету. Впервые в истории МОК демонстративно, вопреки всем правилам, пытается уничтожить одну из старейших мировых спортивных организаций — Международную ассоциацию бокса.

Ее лишили признания, в надежде, что выкинув из Олимпийского движения, выбросят из спорта навсегда. Это официальная формулировка.

Корреспондент «Известий» Максим Сироткин выяснил, при чем здесь деньги, политика и кто больше всего заинтересован в этой травле.

Эта сессия Международного Олимпийского комитета, похоже, последняя серия в этом спортивно-политическом детективе. Единогласным решением МОК ставит точку в битве, которую сам же начал еще в 2019 году.

«В соответствии с решением МОК от 22 июня об отзыве признания Международной ассоциации бокса, мы исключаем Международную ассоциацию бокса из списка признанных международных спортивных федераций», — заявил президент Спортивного арбитражного суда Джон Коатес.

В качестве причины указано несоответствие высоким олимпийским стандартам. В Федерации самая большая команда российских менеджеров, за последние годы они фактически подняли ассоциацию с колен, это признают и все спортсмены. Но претензии от МОК — лишь усиливались.

«Сегодняшнее их решение исключить — они пять раз уже исключали! Если вы помните, там четыре месяца назад тоже они говорили, что они исключают. Это у нас есть к ним большое недоверие. Это мы их наоборот исключаем», —прокомментировал глава IBA Умар Кремлев.

Такой эмоциональный комментарий объясним. Именно Кремлев привел в федерацию спонсоров, спортсмены начали получать призовые. На чемпионате мира, в отличие от тех же Олимпийских игр, медали были из настоящего золота. Да и в принципе — какой же это мировой бокс без российских кулаков?

«Выгодно только боксерам, тем, которые не могли справится с российскими спортсменами, не могли их одолеть, для них это, наверное, выгодно. Для остальных — нет. Те, кто действительно сильный, они скажут «ну без России как-то и неполноценно», —отметил боксер Алексей Папин.

То есть ассоциация сильная, в ней больше 200 государств, 80-летняя история, деньги есть, боксеры мирового уровня, чемпионаты по всем стандартам. Откуда тогда у МОК такое желание уничтожить одну из старейших федераций?

«Ревность, политическая ситуация и несовершенство системы управления самого МОК. Стагнация. Одно и то же годами. Непонятные принципы принятия решений и борьба с людьми, которые имеют свое мнение», —считает спортивный промоутер Владимир Хрюнов.

С созданием нормальных условий для спортсменов у МОК тоже проблемы. Сначала забота о себе любимых. Спортивные чиновники шикуют в пятизвездочных отелях, летают исключительно чартерами. В это время у некоторых спортсменов нет денег даже на билеты.

«Это аномалия, чего вы добиваетесь? Бойцы разочаруются в тренерах, тренеры разочаруются в менеджерах, менеджеры разочаруются в промоутерах, промоутеры разочаруются в IBA (Международная боксерская ассоциация), все разрушится, это эффект домино», — сообщил боксер Кеви Джонсон.

На Западе, тем временем, начали собирать свою альтернативу IBA — некую организацию World Boxing во главе с США и Великобританией. Сейчас в ней чуть больше 20 стран. Но Чемпионат мира для спортсменов уже привлекательнее Олимпиады.

В прошлом году в первенстве приняло участие 121 государство. Но в одном глава МОК, похоже, все-таки прав — мировой спорт действительно под серьезной угрозой. Вот только создают ее в уютных кабинетах все того же Олимпийского комитета.