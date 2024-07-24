Французские спецслужбы заявили, что поймали российского шпиона

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; 5-tv.ru

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Мужчину подозревают в разведывательной деятельности. Он задержан.

Олимпийские игры в Париже еще не начались, а уже отметились первым шпионским скандалом. По данным издания Le Parisien, задержан гражданин России, который подозревается в подготовке акций для «дестабилизации обстановки» в столице Франции.

Известно, что ему 40 лет, у него есть квартира в Париже. Как утверждается, он якобы занимался разведкой. Никакой дополнительной информации нет, так что проверить данные практически невозможно. Хотя сообщение об успешной операции французских спецслужб, видимо, должно успокоить гостей Олимпиады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Франции объяснили недопуск журналиста «Известий» в страну. Он собирался приехать в Париж для освещения Олимпийских Игр, которые должны стартовать 26 июля.

Однако в визе ему отказали. В генеральном консульстве в Москве страны-организатора Олимпиады выдвинули свою версию событий.