«Есть два полюса»: названа категория людей, которым нельзя садиться за руль

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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На что стоит обратить внимание?

Биполярное расстройство у водителя может нести огромную угрозу для безопасности на дороге. Об этом изданию Газета.ру рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«При таком заболевании есть два полюса: это эмоциональный подъем (маниакальные эпизоды), который может проявляться в виде неуместной демонстрации восторга и эйфории, и пониженное настроение (депрессивные эпизоды)», — рассказал специалист.

Человек с таким диагнозом не способен объективно оценить ситуацию на дороге. Раньше это заболевание называлось иначе, более четко характеризировав его суть: маниакально-депрессивный психоз.

У больных биполярным расстройством меняется восприятие себя и своих действий. В одной фазе они излишне медлительны, в другой напротив, чувствуют себя «суперменами». В некоторых случаях наблюдаются даже бред и галлюцинации.

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