Фото, видео: 5-tv.ru

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Исчезновение американского президента из медиаполя заставило общественность строить самые страшные догадки.

Действующий президент США Джо Байден впервые после выхода из предвыборной гонки появился на публике. Журналисты засняли видео с ним в аэропорту, он сел на самолет Air Force One 1 и отправляется в Вашингтон.

Байден собирается вернуться на рабочее место, как ранее и сообщали в Белом доме. В Вашингтон он направился из Делавэра, где был на изоляции из-за коронавируса с прошлой недели.

Байден собирается вернуться на рабочее место, как ранее и сообщали в Белом доме. В Вашингтон он направился из Делавэра, где был на изоляции из-за коронавируса с прошлой недели.

Ожидается, что завтра он выступит с официальным обращением к нации.

Журналисты спросили у американского лидера про его самочувствие. Он показал им палец вверх, имея ввиду, что с ним все в порядке. Затем Байден поднялся по трапу к в самолету. Примечательно, что ни разу не споткнувшись.

Добравшись до самолета, он развернулся и помахал журналистам.

В Соединенных Штатах ранее забили тревогу о том, что Джо Байден может быть мертв. Ведущий Fox News Брет Байер в эфире телеканала потребовал доказательств того, что президент США жив. Его возмутило отсутствие официального обращения Байдена о выходе из предвыборной гонки, ведь сообщение об этом было опубликовано в социальной сети X. И вполне может быть, что даже не им самим.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова допустил заговор против Байдена. По ее мнению, президент США может не знать о своем выходе из президентской гонки.