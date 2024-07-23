Глюк’оZа после позора в Красноярске прилетела петь в Баку

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица пока прячется от публики и журналистов, но на завтра у нее намечено выступление на фестивале Dream Fest.

Певица Глюк’оZа (Наталья Чистякова-Ионова) после скандального концерта в Красноярске прилетела в Баку, где у нее запланировано выступление на Международном музыкальном фестивале Dream Fest. Об этом сообщает Telegram-канал StarНit.ru, опубликовавший кадры певицы по прилете в Баку.

Издание обратило внимание на то, что Глюк’оZа избегает внимания общественности и журналистов, скрывая лицо за бейсболкой и темными очками. Кроме того, она не появилась на красной дорожке фестиваля, как положено приглашенной знаменитости.

Глюк'oZa буквально шокировала зрителей появлением в нетрезвом состоянии на общегородском праздничном концерте в Красноярске. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно — еле разговаривала, нелепо двигалась и трогала себя за интимные места.

Одна из зрительниц в беседе с 5-tv.ru рассказал, что пришла на концерт вместе со своим девятилетним ребенком, но из-за поведения певицы на сцене они были вынуждены уже на третьей песне покинуть мероприятие. По словам женщины, ощущения от выступления Глюк'oZы были «мерзопакостными».

Сама певица позднее в своем блоге призналась, что переживает тяжелый период из-за смерти бабушки, поэтому на сцену вышла под действием прописанных ей антидепрессантов и снотворного. Именно этим якобы объясняется ее странное поведение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Максим Фадеев посочувствовал Глюк’oZе в связи со смертью ее бабушки, но заявил, что не собирается закрывать глаза на позор артистки в Красноярске.