Подмосковный Отелло: замужнюю любовницу шантажировали «сливом» интимных фото

В Подмосковье мужчина вымогал у любовницы деньги за интимные фотографии

Фото: 5-tv.ru

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Горе-любовника уже задержали сотрудники полиции.

В Подмосковье мужчина вымогал у замужней любовницы деньги за интимные фотографии. Об этом пишет KP.RU

Наталья повстречала Ивана в поезде в 2019 году, когда приняла решение уйти от супруга и переехать в Москву. Он показался ей приличным человеком и надежным мужчиной: помог найти квартиру в незнакомом городе, поддерживал и заботился. Но спустя время объявился супруг женщины и предложил попробовать восстановить разрушенный брак, ведь у них двое совместных детей. Наталья согласилась.

Такой исход не понравился ее новому мужчине. Тогда он придумал не самый гениальный план по возвращению возлюбленной.

Иван поставил перед Натальей ультиматум: или она снова уходит к нему и они официально регистрируют отношения, или же платит миллион рублей. В случае, если женщина не сделает ни того, ни другого, мужчина выложит в Сеть и отправит ее супругу интимные фотографии, которые он тайно делал во время их отношений.

Наталья не растерялась и написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели задержание Ивана.

«За что задержан? Не знаю. Я с девушкой общался. Приехал, чтобы забрать посылку», — говорит Иван на оперативном видео.

Горе-любовнику грозит до семи лет лишения свободы по статье за вымогательство. На данный момент Иван арестован.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова заявила, что отдел Домодедовского городского округа контролирует ход расследования.

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