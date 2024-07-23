Уходит в отставку? Байден завтра выступит с обращением к американцам

Washington Post: Байден в среду выступит с речью об отказе участвовать в выборах

Фото: AP/TASS

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Оно станет первым появлением президента США на публике после сообщения об отказе от участия в выборах.

Президент США Джо Байден в среду, 24 июля, выступит с речью, посвященной его решению выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что выступление станет первым появлением Байдена на публике с того дня, когда стало известно о его решении отказаться от участия в выборах президента осенью 2024 года.

Всю прошлую неделю американский лидер пребывал в своей загородной резиденции после выявления у него коронавируса. Это породило массовые слухи о критическом состоянии здоровья и даже смерти Байдена.

Подробности предстоящего обращения президента США к гражданам пока не раскрываются.

Накануне NBC со ссылкой на информированные источники сообщил, что Байден готовит обращение к американцам и выступит сразу по возвращении в Вашингтон.

По данным телеканала, обращение состоится, предположительно, в Белом доме. При этом его детали неизвестны.

Источники СМИ утверждают, что Байден очень хотел вернуться уже во вторник, однако его окружение ждет, когда врач осмотрит президента и даст на это разрешение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США потребовали предъявить «доказательства жизни» Байдена.