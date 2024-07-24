«Страшный сон»: жена Мамаева разозлилась из-за сравнения с Аланой

Фото: Instagram* / mamaeva_nadihope

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Супруга футболиста считает, что от его бывшей ее отличает естественность и отсутствие анорексии.

Жена футболиста Павла Мамаева — Надежда Санько — разгневалась в своей социальной сети на подписчиков, которые сравнили ее с бывшей супруга — Аланой Мамаевой. Надежда уверена, что они. как небо и земля.

«Что ты несешь?! У меня славянская внешность, светлые глаза, свои волосы, нет анорексии! Какие вы идиотки! Может, она на меня похожей быть хочет, для меня это страшный сон», — осадила комментатора беременная вторым ребенком Надежда.

Санько также упомянула, что Алана очень лживая, и верить ей не стоит. Вместе с ней спортсмен был несчастлив и вел разгульный образ жизни, то и дело попадая в скандалы. Теперь же в браке с Надеждой он изменился.

«Мы три года прожили в абсолютной любви, доверии и счастье. Кто его знает, что будет дальше, но разве об этом нужно думать? Будущее тем и интересно, что его не узнаешь. Он был всегда отменный отец, друг, человек, а муж — подстать тому, с кем был, вот и все!» — написала жена Мамаева.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сыну Михаила Круга разбили сердце.

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