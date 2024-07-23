«Проворонили» покушение на Трампа: глава Секретной службы США подала в отставку
Глава Секретной службы США Читл подала в отставку после покушения на Трампа
Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon - CNP
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При этом сразу после покушения Кимберли Читл взяла ответственность на себя.
Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. Об этом сообщает CNBC.
Подробности отставки чиновницы пока неизвестны, однако совершенно очевидно, что это решение было принято после провала ведомства при покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Ранее Читл взяла на себя всю ответственность за произошедшее. По ее словам, охрана должна была отреагировать на сообщения о стрелявшем и не позволить Трампу выйти на сцену.
При этом по информации ABC News, силовиков предупредили о «подозрительном мужчине на крыше» за 20 минут до того, как раздался первый выстрел.
Дональд Трамп 13 июля выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик вовремя успел повернуть голову — именно в этот момент в него летела пуля, которая задела только ухо Трампа. Снайперские пули угодили в сторонников кандидата в президенты: двое из них были ранены, один убит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп назвал выход из президентской гонки Джо Байдена государственным переворотом.