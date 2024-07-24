Не женское дело? Какие «мужские» профессии чаще всего выбирают россиянки

Женщины стали чаще пробовать себя в мужских профессиях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Что показали результаты соцопроса за последние два года?

Интерес россиянок к традиционно мужским профессиям сильно возрос за последние годы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на социологическое исследование.

Выяснилось, что интерес женщин к таким видам деятельности увеличился на 7%, а количество просмотров таких вакансий выросло на 13%. Самыми изучаемыми стали «автомойщик» и «мастер-приемщик» и «геодезист».

При этом за два последних года по некоторым позициям количество женских резюме выросло почти в два раза. Например, по таким профессиям, как автомойщик и слесарь. Интерес к вакансии «токарь» возрос на четверть.

Подобная динамика объясняется возросшим спросом на таких специалистов, а также повышенными окладами.

При этом в исследовании отмечается, что сами работодатели стали более лояльно относиться к женщинам в таких профессиях.

Почти половина опрошенных работодателей из сектора автобизнеса стали чаще рассматривать женские резюме. Причиной этому стал кадровый голод, автоматизация рабочих процессов, а также более современные взгляды на мир среди начальства.

Что касается того, куда же чаще всего в итоге принимают на работу женщин, то лидирующее место занимает должность мастера-приемщика, затем директоров, а замыкает тройку вакансия администратора.

Ранее 5-tv.ru писал, что число самозанятых среди несовершеннолетних выросло в полтора раза.