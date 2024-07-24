«Поставки продолжаются»: европейские страны нуждаются в российской нефти

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Россия же заинтересована в том, чтобы поставлять свои энергоресурсы.

Россия продолжит поставлять нефть в европейские страны. Об этом «Известиям» рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, несмотря на политику Запада и громкие заявления о необходимости отказаться от наших энергоресурсов, многие государства заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Москвой.

«Поставки осуществляются, работаем над тем, чтобы они продолжались. Мы, в принципе, заинтересованы в том, чтобы поставлять наши энергоресурсы, тем более что Венгрия, Чехия никогда не отказывались от этих объемов, будем поставлять», — прокомментировал Новак.

Обсуждать российские поставки по нефтепроводу «Дружба» европейские партнеры будут уже завтра на специальной встрече. Венгрия также грозит заблокировать выделение 6.5 миллиарда евро из фонда мира на оружие для Украины, в случае, если Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти по своей территории.