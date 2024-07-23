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Президент отметил, что сейчас растут доходы российского бюджета, как нефтегазовые, так и остальные, но «лишних денег нет».

Президент России Владимир Путин заявил о налаженной прямой связи с главой Счетной палаты Борисом Ковальчуком, а также призвал снимать трубку и звонить напрямую в наиболее острых случаях.

«Прямая связь у нас есть. В наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», — подчеркнул президент, напоминая о том, что лишних денег нет, несмотря на рост доходов бюджета и нефтегазовой отрасли.

Борис Ковальчук поблагодарил Владимира Владимировича. В ходе встречи он показал лидеру РФ отчет о работе Счетной палаты в 2023 году и отметил, что все аудиторские мероприятия по поручению главы государства выполнены в полном объеме.

«Очень рассчитываю на то, что вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом», — заявил Путин, отметив, что коллектив Счетной палаты очень профессионален.

Председатель заявил о возврате Счетной палатой в бюджет более 26 миллиардов рублей.

Помимо этого, объектами аудита было выполнено 469 рекомендаций, одна из которых принесла бюджету дополнительно более 119 миллиардов рублей. Кроме того, промышленность в стране выросла на 3,5%, ее обрабатывающая сфера — на 7,5%, а инвестиции в основной капитал достигли уровня в 9,8%.