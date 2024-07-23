Национальные цели, СВО и цифровизация: названы главные задачи Счетной палаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В 2024 году завершается шестилетняя стратегия развития ведомства.

Глава Счетной палаты Борис Ковальчук перечислил главные приоритетные задачи ведомства. Их он назвал в ходе встречи с президентом России Владимир Путиным.

Как отметил Ковальчук, в текущем году завершается шестилетняя стратегия развития Счетной палаты. Новые цели формируются с учетом приоритетов, которые стоят перед страной. Одновременно со стратегией еще будут приняты новые основные направления деятельности ведомства.

«Это важный документ, который декомпозирует стратегию на трехлетний период», — отметил Ковальчук.

По его словам, первая задача — выполнение национальных целей, обозначенных в майских указах Путина и его послании Федеральному Собранию.

Вторая задача — решение вопросов, связанных со специальной военной операцией (СВО), включая поддержку военных, их семей и обеспечение техникой и оружием различного назначения.

Третья задача — технологический суверенитет. Счетная палата намерена провести проверки, которые касаются выделения субсидий на создание новых продуктов и технологий. Ведомство будет анализировать рыночность их предоставления.

Четвертая — информационные технологии. В ходе решения этой задачи Счетная палата расставит основные акценты на анализе качества работы государственных информационных систем и стоимости цифровизации госсектора.

Пятая — контроль за инвестициями государства, которые осуществляются в виде капитальных вложений. Как подчеркнул Ковальчук, важно обеспечить своевременность ввода объектов с учетом допустимых отклонений и справедливость и обоснованность ценообразования.

Счетная палата, отметил Ковальчук, намерена и дальше работать над усилением цифровой составляющей, ведь работать с большими объемами информации без развития систем IT трудозатратно.

Владимир Путин, в свою очередь, в ходе встречи призвал Счетную палату самым внимательным образом следить за финансовой дисциплиной. Особенно нельзя пропустить криминал. Кроме того, глава государства отметил рост доходов бюджета, также хорошие показатели фиксируются от ненефтегазовых доходов. Однако при этом «лишних денег нет».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ковальчук оценил освоение федерального бюджета. Уровень ВВП превысил показатели 2021 года.