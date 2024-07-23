Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую в острых случаях

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент РФ очень рассчитывает на профессиональную работу коллектива.

Президент РФ Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Бориса Ковальчука в наиболее острых случаях «снимать трубку» и звонить ему напрямую. Такое заявление сделал лидер России в ходе встречи с главой ведомства Ковальчуком.

«Прямая связь у нас есть. В наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», — подчеркнул президент, напоминая о том, что лишних денег нет, несмотря на рост доходов бюджета и нефтегазовой отрасли.

Борис Ковальчук поблагодарил Владимира Владимировича. В ходе встречи он показал лидеру РФ отчет о работе Счетной палаты в 2023 году и отметил, что все аудиторские мероприятия по поручению главы государства выполнены в полном объеме.

«Очень рассчитываю на то, что вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом», — заявил Путин, отметив, что коллектив Счетной палаты очень профессионален.

Председатель заявил о возврате Счетной палатой в бюджет более 26 миллиардов рублей. Помимо этого, объектами аудита было выполнено 469 рекомендаций, одна из которых принесла бюджету дополнительно более 119 миллиардов рублей.

А также он обозначил пять приоритетов контрольного ведомства на 2025 год: выполнение национальных целей; вопросы СВО; технологический суверенитет; информационные технологии и государственные инфосистемы; контроль за государственными инвестициями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин призвал Счетную палату следить за финансовой дисциплиной.