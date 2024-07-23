Способна изменять ДНК человека: чем еще опасна добавка «мясной клей»
Биолог Багрянцева: «мясной клей» губительно влияет на организм человека
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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Пищевая добавка попадает в продукты незаконно, а они поступают на полки российских магазинов.
В последнее время на полках российских магазинов стали все чаще замечать мясные изделия с запрещенной добавкой — микробной трансглютаминазой, которую в народе называют просто «мясной клей».
Ее используют для искусственного увеличения массы продукта и снижения его стоимости, однако никто не говорит о том, что он может вызывать нарушения в работе организма и даже влиять на ДНК человека.
Доктор биологических наук и ведущий научный сотрудник Ольга Багрянцева объяснила изданию Lenta.ru, какую опасность таит непримечательная пищевая добавка.
Как объяснила эксперт, трансглютаминаза относится к ферментным препаратам, которые после работы в продукте полностью расходуются организмом.
Однако, «мясной клей» зачастую используется в продуктах в активной форме, из-за чего, при попадании в кишечник, он начинает склеивать его слизистые оболочки и специальные реснички.
«Она может воздействовать на ДНК клеток человека и стать причиной целиакии и нарушения работы тонкого кишечника. Исследования показывают, что трансглютаминаза может способствовать развитию болезней Альцгеймера, Паркинсона и многих других», — бьет тревогу специалист.
Багрянцева отмечает, что, согласно действующим в России регламентам, «мясной клей» не может считаться безопасным, однако, из-за лазеек в законодательстве, нечестные дельцы то и дело умудряются «пропихнуть» свой товар в супермаркеты.
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