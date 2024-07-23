«Начнут топить каждого»: прогноз Таро на результат выборов президента США

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие шансы у Дональда Трампа и как долго продержится в гонке Камала Харрис?

Совсем скоро в США пройдут долгожданные выборы (5 ноября), на которых станет известно, кто возглавит государство. Накал страстей дошел до предела. Действующий лидер страны Джо Байден неожиданно вышел из гонки. Появилась новое действующее лицо — нынешний вице-лидер Штатов Камала Харрис.

Вице-президент США уже набрала больше требуемого количества голосов делегатов Демократической партии для выдвижения кандидатом в президенты. Однако выдвижение Харрис произойдет только на съезде Демпартии в августе.

Мнения разделились. Есть те, кто уверен в провале Харрис и наоборот. Таролог Айгуль Хуснетдинова внесла ясность и поделилась с 5-tv.ru прогнозом Таро, который указывает на то, что Камала Харрис уйдет из гонки, а Трамп вполне возможно станет новым лидером.

Ситуация на данный момент, по мнению эксперта, тупиковая. Карты говорят, что кандидаты в президенты США играют грязно и готовы любыми способами выиграть эту гонку.

«Сейчас начнут просто топить каждого <…> Камала уйдет с этой гонки», — сообщает таролог.

Еще один представитель Демпартии губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обладает всеми шансами победить, говорит расклад.

«Основная тенденция: Камала Харрис так или иначе уйдет из этой гонки. <…> Там кто-то третий появится. Но пока самые большие шансы 70% у Трампа», — прогнозирует специалист.

Точная определенность есть только с Камалой. Трамп может победить, но он будет вести нечестную игру. Вокруг него будет еще много скандальных событий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Харрис уже набрала достаточно голосов для выдвижения.