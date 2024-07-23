«Вирус пробужденчества»: почему Илон Маск счел своего сына «мертвым»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

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Бизнесмен признался, что после случившегося поклялся уничтожить «эту идеологию».

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал «мертвым» своего сына Ксавье, который сменил пол*. Об этом он заявил в интервью канадскому клиническому психологу Джордану Питерсону.

«Мой сын Ксавье, по сути, мертв, убит вирусом пробужденчества», — сказал Маск.

Бзнесмен рассказал, что его обманом заставили подписать документы по смене пола для сына. Его убедили в том, что Ксавье может свести счеты с жизнью, если не решится на это. Маск признался, что после случившегося поклялся уничтожить «эту идеологию».

Один из старших сыновей Илона Маска Ксавье в 2022 году в возрасте 18 лет сменил пол. Он стал девушкой, которую теперь зовут Вивиан Дженна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в июне у Илона Маска родился 12-й ребенок. Малыша ему родила возлюбленная и по совместительству коллега по работе Шивон Зилис. Для пары это уже третий совместный ребенок. Первые их дети появились на свет в 2021 году — мальчики-близнецы.

В первом браке у Илона с Джастин Уилсон родились мальчики-близнецы и еще маличик-тройняшки. Все ребята носят необычные имена: Гриффин, Ксавьер, Дамиан, Саксон и Кай. Также в этом союзе был еще один мальчик. Он был самым первым ребенком Маска, однако умер из-за синдрома внезапной смерти младенцев.

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