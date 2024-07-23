«Шекспировская драма»: на Западе назвали «победителя дня» событий в США

Фото: www.globallookpress.com / Artem Priakhin

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Джо Байден покинул предвыборную гонку. Тем временем в стране ходят слухи о том, что его специально «убрали с дороги».

Выход действующего главы США Джозефа Байдена из президентской гонки сыграл на руку российскому лидеру Владимиру Путин. Об этом заявил немецкий журналист Ганс-Ульрих Ергес в интервью для Welt.

«Для меня победитель дня — Владимир Путин. Он находится в Москве, наблюдает за Вашингтоном и видит там шекспировскую драму. Перед ним больше нет оппонента», — подметил Ергес.

По мнению журналиста, Байден не останется президентом до конца выборного процесса из-за своего состояния здоровья. Теперь в мире нет ни одного лидера, который способен был бы противостоять Путину, заключил Ергес.

Байден объявил о своем намерении покинуть президентскую гонку 21 июля. На свое место в качестве кандидата от Демократической партии он предложил вице-президента Камалу Харрис, которую уже успели раскритиковать западные эксперты за неспособность противостоять России. К тому же, действующий президент уже несколько дней не появлялся на публике, его ближайшие поездки были отменены. Предполагается, что Байдена давно нет в живых, а пост о выходе из президентской гонки написал кто-то из его помощников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп подтвердил теорию о госперевороте, который совершили против Байдена. Он считает, что американские власти могли спцеиально «убрать его с дороги».