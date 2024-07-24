Спустя 30 лет: в Петербурге начался судебный процесс по делу об убийстве Талькова

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Макаров; 5-tv.ru

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В резонансном деле, наконец, может быть поставлена точка.

В суде Петербурга сегодня прошло первое судебное заседание по делу об убийстве певца Игоря Талькова. В громком преступлении обвиняют его концертного директора Валерия Шляфмана. В ходе следствия были допрошены более 150 свидетелей, проведены все необходимые генетические экспертизы.

Сам обвиняемый в зале суда не присутствовал, он скрывается в Израиле. Корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал подробности резонансного дела.

Предварительное слушание уголовного дела об убийстве Игоря Талькова проходит в закрытом режиме. В резонансном процессе, кажется, поставлена точка. Виновным в гибели артиста считают его директора Валерия Шляфмана.

Суд уточняет все документальные нюансы. Крайне важны показания участников того концерта — Олега Газманова, Игоря Николаева, Наташи Королевой и многих других. Уже допрошены более 150 человек, за годы следствия проведены десятки экспертиз.

«Следователь Зубарев сделал все возможное на тот момент и даже больше того. Очень интересные экспертизы, провел следственные действия. Проверка показаний свидетелей на месте», — говорит адвокат вдовы Игоря Талькова Нина Аверина.

На недавно обнародованных кадрах следственного эксперимента — молодой Шляфман и Игорь Малахов, охранник и партнер популярной тогда певицы Азизы, рассказывают, кто достал оружие, как подрались, в какой момент прозвучали роковые выстрелы. Изначально прокуратурой было возбуждено уголовное дело в отношении Малахова. Однако экспертиза установила, что последним выстрелил именно Шляфман.

«Когда он завладел этим пистолетом, он понимал, что у него в руках оружие, которое представляет опасность. И он направляет его на человека. Мы смогли разобраться и доказать, что у него был умысле на убийство Малахова. По независящим от него причинам он не смог попасть в Малахова» , — говорит руководитель второго следственного отдела Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо.

«По всем следственным мероприятиям все указывали и показывали, что Малахов находился все время внизу. А пуля вошла сверху под углом 30 градусов. То есть человек, который стрелял, находился в устойчивом положении, стоя. Если этот выстрел произвел не Валерий Шляфман, то ситуацию, которая сложилась, спровоцировал 100% он», — говорит охранник Игоря Талькова Владислав Черняев.

В тот роковой день Татьяна Меньшикова работала в «Юбилейном». Она встречала Талькова и провожала до гримерки. Все сотрудники спорткомплекса видели, как повздорили Шляфман и Малахов, решая, когда выходить на сцену Азизе и Талькову.

«Когда стрельба закончилась, я открыла дверь. И справа на стене было большое зеркало, и под зеркалом, я увидела, что лежит Игорь Тальков. Первым делом побежала вызывать скорую помощь», — говорит свидетельница трагедии Татьяна Меньшикова.

Резонансное убийство и страшная трагедия для всех поклонников: Тальков погиб на пике популярности. Многие до сих пор уверены, что убийство могло быть заказным.

«В это время даже вот такие всякие заказные убийства совершались руками вот таких „братков“. Мне следователь говорит: „Ну не было у Шляфмана мотива убить Талькова, потому что он был его директором“. Ну мне смешно!» — говорит подруга семьи Игоря Талькова Ирина Красильникова.

Тем более, что следствие установило: брат продюсера был тесно связан с криминалом, а сам Шляфман неоднократно врал оперативникам.

Игорь Тальков ушел, как герои его песни — не допев куплет. И следствие на много лет остановилось. Лишь в 2018-м, наконец, стало возможным рассматривать дело в отсутствии подсудимого. Валерий Шляфман — свидетель, ставший обвиняемым, — скрывается в Израиле с 1992 года. Теперь же законодательство позволяет выносить приговор заочно. А уже потом можно будет добиваться от израильской стороны экстрадиции Шляфмана.

Первое заседание назначено на 31 июля.