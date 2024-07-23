Залужный предложил Западу сделать из Украины военный полигон

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Jens BÃ¼ttner; 5-tv.ru

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Прямо у российских границ страны НАТО смогут обкатывать новые технологии ведения войны.

Украину хотят сделать полем для испытания оружия и технологий Запада. Примечательно, что идея принадлежит бывшему главкому ВСУ. Валерий Залужный, только вступив в должность посла в Великобритании, фактически предложил Евросоюзу свою страну в качестве полигона.

«Сегодня. как никогда, на Украине находят пути для выживания и создают технологии. Но по понятным причинам не могут их масштабировать. С другой стороны, у наших партнеров есть ресурсы, но нет прикладного поля, чтобы их испытывать», — заявил Залужный.

Стоит отметить, что если Запад примет «щедрое» предложение, прямо у российских границ страны НАТО будут обкатывать новые технологии ведения войны.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд отложил рассмотрение иска о назначении выборов президента на Украине.