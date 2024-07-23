Трехступенчатая защита: российские войска применяют новую тактику на сватовском направлении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

Огневая работа на этом участке фронта ведется в режиме нон-стоп.

На сватовском направлении российские военные применяют новую тактику ведения боя: они собрали максимальную защиту с земли и с воздуха. При этом противник даже не может предугадать, с какой стороны ждать нового удара. Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага увидел, как это работает.

Бронегруппа Первой танковой армии группировки войск «по-серому» выходит к огневой. Здесь уже давно все переключились на ночной образ жизни. Причина неизменна — засилье БПЛА противника.

«В 2:40 примерно выехали, на улице темно было. В такое же время, примерно, возвращаемся. Потому что днем невозможно ехать. Очень много FPV-дронов. Как видите, нашу машину полностью закрыли так называемыми „мангалами“, навесами, сетками», — говорит военнослужащий группировки «Запад» ВС РФ с позывным «Зевс».

На огневой рассвет — красивая и в то же время пугающая обстановка. Тишину разрезают первые пристрелочные удары. Стрелять из закрытых позиций сейчас приходится многим расчетам, это обусловлено новыми веяниями боевых действий. И здесь еще одно новшество: рядом с техникой всегда теперь выставлены посты воздушной охраны.

Поэтому и командир работает намного свободнее, больше концентрируясь на корректировке огня. Российские расчеты поражают укрытия ВСУ на верхней улице Стельмаховки. Под прикрытием деревьев работают украинские пулеметчики.

Огневая работа на этом участке фронта ведется в режиме нон-стоп. Дополнительные меры безопасности: в несколько рядов по всему периметру растянуты сетки — импровизированная дополнительная защита от налетов вражеских дронов. Но это — от так называемых «мелких хищников» FPV-дронов. От более серьезной опасности защищают расчеты «Тор-М2».

Защитный купол западной группировки войск — максимально быстрое выявление вражеских ракет или крупных БПЛА. Чуть больше чем за месяц расчеты наших систем ПВО собрали целую коллекцию из сбитых целей.

«Вот недавно сбили, Avenger называется. Он, получается, со сбросами. Вот у него здесь сбросы. Вот отсюда он сбрасывает свои мины», — рассказывает российский боец.

В полном комплексе получаем своеобразную трехступенчатую защиту наших войск на огневой — начиная от дежурных расчетов постов воздушной охраны, продолжая расставленными ловушками в виде сеток по периметру и заканчивая крупными системами ПВО.