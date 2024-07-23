Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны России

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Российские бойцы продолжают выполнять задачи СВО.

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» армии России нанес удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из стран Запада в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, западные боевики находились в населенном пункте Дергачи. В результате удара «Искандера» удалось ликвидировать порядка 50 иностранных инструкторов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что гаубицы Д-30 уничтожили замаскированную технику ВСУ.