«Кость в горле НАТО»: как «Искандер-М» уничтожил под Харьковом полсотни боевиков

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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ВС РФ поразили временный пункт дислокации иностранных наемников.

Российский комплекс «Искандер-М» в зоне СВО это настоящий «кость в горле» НАТО. ВС РФ с помощью этого оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) уничтожили 50 иностранных наемников под Харьковом. Об этом в беседе с aif.ru рассказал доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

«Этот комплекс — настоящая „кость в горле“ НАТО», — подчеркнул политолог.

Ераносян отметил «снайперский» выстрел комплекса «Искандер-М», который поразил временный пункт дислокации иностранных наемников и инструкторов в Харьковской области. Эксперт напомнил, что после его появления на вооружении ВС РФ, Штаты заявили об уходе из договора об ограничении ракет средней и малой дальности — в одностороннем порядке.

Военный эксперт сказал, что все дело в дальности поражения до 500 километров, но в зоне СВО они бьют на меньшее расстояние. Ераносян также подчеркнул огромный урон, который наносят ВСУ и силам НАТО российские комплексы «Искандер-М».

Стоит упомянуть, что в этом месяце в результате удара комплекса «Искандер-М» по стоянке железнодорожного эшелона ВСУ были поражены — не менее 20 единиц вражеской техники. Кроме того, под удар попали 120 боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, как расчеты «Искандера» нанесли ракетный удар по двум эшелонам ВСУ под Донецком — были уничтожены сотни украинских боевиков.