Попал «в яблочко»: Песков раскрыл отношение Путина к творчеству SHAMAN
Песков: Путин не очень хорошо знаком с SHAMAN, но его песни попали в яблочко
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
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Песни исполнителя очень точно попадают в настроение российского общества, считают в Кремле.
Глава российского государства Владимир Путин вряд ли глубоко знаком с творчеством автора и исполнителя песен Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
Комментируя присвоение молодому исполнителю звания заслуженного артиста, Песков отметил, что не уверен, насколько хорошо президент знаком с его произведениями. При этом он подчеркнул важность творчества популярного певца для россиян.
«Целый ряд песен этого исполнителя, действительно, попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества», — подчеркнул Песков в ходе общения с представителями прессы.
SHAMAN узнал о присвоении ему звания заслуженного артиста России во время концерта в Сочи. Певец отметил, что это одно из самых важных событий в его жизни. Фанаты ответили ему громкими овациями и поздравлениями. После чего SHAMAN со скромной и счастливой улыбкой покинул сцену.
Ранее 5-tv.ru сообщало, что видеохостинг YouTube заблокировал канал SHAMAN.
До этого SHAMAN подпал под новые санкции Европейского союза, так как поддерживает действия российских властей, которые, по мнению коллективного Запада, якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины».