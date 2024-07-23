Фото: Instagram* / tanechkaozolina

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У нее остался 13-летний сын.

Российский блогер Татьяна Озолина, известная под псевдонимом МотоТаня, погибла в аварии в Турции. Об этом стало известно в понедельник, 22 июля.

ДТП произошло на трассе Милас-Секе в Турции. Татьяна Озолина ехала вместе с двумя другими мотоблогерами и в какой-то момент столкнулась с одним из них — турецким видеоблогером Онуром Обуто. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован, а Татьяна скончалась на месте до приезда скорой помощи.

При этом есть и другая версия произошедшего. Согласно распространяющейся в сети информации некоторых СМИ, Озолина на мотоцикле столкнулась с грузовиком. Помимо этого, турецкий портал Karya Haber пишет, что, предварительно, россиянка не справилась с управлением.

Каталась в свое удовольствие: кто такая МотоТаня

Татьяна Озолина родилась 6 марта 1986 года в городе Тара Омской области. В возрасте 15 лет она уехала в Омск, где получила хореографическое средне-специальное образование, а также высшее — по специальности экономика управления. В 2008 году Озолина вошла в топ-150 самых красивых девушек Омска, а в 2012-м переехала в Москву.

МотоТаня сама рассказывала, что увлечение мотоциклами переняла от дедушки и отца. Своего первого «коня» она купила в 2014 году. В конце 2015-го Озолина стала популярна под ником МотоТаня, ее знали как в России, так и в других странах. Известность она получила после того, как в интернете распространился ролик, на котором Озолина танцевала, находясь в пробке. В дальнейшем же МотоТаня так о себе и писала: «Та самая девушка на красном мотоцикле, танцующая в пробке». При этом она отмечала, что не собиралась становиться блогером.

«Я никогда не хотела становиться блогером. Меня им сделали вы. На данный момент я езжу за рулем мотоцикла по Москве, России и другим странам… Катаюсь в свое удовольствие!» — говорится в описании Озолиной.

МотоТаня владела одним из крупных блогов о мотоциклах и скорости в России. В общей сложности у нее было порядка восьми миллионов подписчиков в разных социальных сетях. Помимо этого, Озолина снялась в клипах различных музыкантов. О МотоТане писали и российские, и зарубежные СМИ.

У погибшей МотоТани остался сын Всеволод. О нем блогер не особо распространялась. Известно, что мальчику исполнилось 13 лет в мае.

Символичные слова МотоТани перед трагедией

Озолина часто путешествовала по России и другим странам. Последней стала Турция. Свои путешествия МотоТаня освещала в сети, делилась с подписчиками фото, видео и мыслями. За четыре дня до трагедии Озолина опубликовала пост, в котором рассказала, что ее мотоцикл не пропустили в Грецию. Тогда блогер прогулялась пешком по стране, а затем вернулась в Турцию.

«Я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — написала Озолина.

В комментариях к посту подписчики теперь оставляют соболезнования. Один из них указал на символичность этих слов МотоТани.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как погибла популярный блогер МотоТаня.

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