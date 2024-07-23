«Человека уже нет»: последний пост блогера «МотоТаня» напугал подписчиков
Перед смертью в ДТП блогер Татьяна Озолина заявила о желании покорить Турцию
Фото: Instagram* / tanechkaozolina
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Блогер в предсмертной записи намекнула на свою мечту.
Популярный российский блогер и байкер под псевдонимом «МотоТаня» незадолго перед смертью планировала покорить Турцию. Об этом она рассказала в своем последнем посте в социальной сети.
«Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — написала блогер Татьяна Озолина.
Звезда написала, что Греция не пропустила как ее саму, так и личный мотоцикл. В итоге Озолина вернулась в Турцию, немного расстроившись, что не смогла прокатиться по Европе — причем она предполагала, что так и может произойти.
Блогер погибла в аварии в Турции, а поклонники решили выразить соболезнования именно под этим постом звезды. Поклонники оказались подавлены этой трагедией, отмечая, что несколько часов назад девушка пила чай и встречала утренний рассвет, а теперь ее нет. Комментарии с подобным содержанием в итоге собрали тысячи лайков неравнодушных.
«Сторис еще есть, а человека уже нет», — заявила одна из подписчиц.
Многие поклонники пожелали умершей байкерше «вечного сезона», подчеркнув, что это ужасная трагедия.
Татьяна Озолина владела одним из самых крупных блогов о мотоциклах и скорости в России. Суммарно у нее было около восьми миллионов подписчиков в разных социальных сетях.
В блогах она делилась приключениями и своей страстью к двухколесным транспортным средствам. В Турции она была в очередном турне.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как именно погибла популярный российский блогер Татьяна Озолина.
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