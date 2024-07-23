В Госдуме создан регулирующий деятельность блогеров комитет

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Ее возглавил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В Госдуме появилась рабочая группа «Совершенствование законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы», которая будет регулировать деятельность блогеров. Об этом рассказал корреспондент «БИЗНЕС Online».

Организованную группу возглавил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, а его замами стали первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, глава комитета Госдумы по информполитике, IT и связи Александр Хинштейн, а также сооснователь ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин.

Ответственным секретарем группы стал IT-предприниматель в сфере цифровых финансовых активов и информационных технологий, соорганизатор от блогосферы Александр Беланов.

На организованном заседании обсудили, в том числе, введение обязательного лицензирования образовательных услуг для всех, включая ИП. Также прозвучало предложение о закрепление того, что информационно-консультационные услуги не являются образовательными.

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